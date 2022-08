Selber Wölfe: Spielsaison 2022/23 ohne Feodor Boiarchinov

In knapp einem Monat starten die Selber Wölfe in der DEL2 in die Spielsaison 2022/23. Für Stürmer Feodor Boiarchinov endet die Saison aber, bevor sie überhaupt begonnen hat. Wie die Selber Wölfe nun mitteilen, muss sich Boiarchinov in dieser Woche in Berlin an der Schulter operieren lassen und wird dadurch sechs bis acht Monate nicht aufs Eis gehen können. Bei einem Auswärtsspiel in Kaufbeuren Ende Januar hatte sich der Stürmer die schwere Schulterverletzung zugezogen. Die Selber Wölfe wünschen Feodor Boiarchinov einen schnellen Heilungsverlauf und eine vollständige Genesung!