Selber Wölfe: Sieben Testspiele vor Saisonstart

Während die Erzrivalen, die Bayreuth Tigers, noch bibbern, ob es für sie in der DEL2 doch noch weitergehen kann, stehen für die Selber Wölfe schon die Testspiele vor Saisonstart in Aussicht. Ein Schiedsgericht der DEL entscheidet heute, wie und in welcher Eishockey-Liga es nach der verpassten Lizenz für die Bayreuth Tigers weitergeht.

Die Selber Wölfe unterdessen, testen ab dem 19. August zunächst gegen die Moskitos Essen, danach gehts nach Tschechien zu Piráti Chomutov, dann zu den Aufsteigern, den Starbulls Rosenheim, Anfang September zum Niemeier Cup beim Deggendorfer SC.

All diese Testspiele bestreiten die Selber Wölfe auswärts. Die heimische Netzsch-Arena wird nämlich erst im September bespielbar sein. Das liegt an Umbaumaßnahmen und der Eisaufbereitung. Insgesamt sieben Test-Partien sind es. Die letzten beiden finden gegen die Moskitos Essen und die Saale Bulls Halle in Selb statt.

Der Terminplan im Detail:

19.08.2023 17:30 Uhr Moskitos Essen vs. Selber Wölfe Eissporthalle Essen-West

24.08.2023 17:30 Uhr Piráti Chomutov vs. Selber Wölfe SD Arena Chomutov

26.08.2023 –:– Uhr Starbulls Rosenheim vs. Selber Wölfe Austragungsort noch unbekannt

02.09.2023 16:00 Uhr Deggendorfer SC vs. Selber Wölfe – Niemeier-Cup Deggendorf; Festung an der Trat, Deggendorf

03.09.2023 14:30 Uhr Selber Wölfe vs. Gegner ausstehend – Niemeier-Cup Deggendorf; Festung an der Trat Deggendorf

08.09.2023 19:30 Uhr Selber Wölfe vs. Moskitos Essen NETZSCH-Arena Selb

10.09.2023 18:30 Uhr Selber Wölfe vs. Saale Bulls Halle NETZSCH-Arena Selb