Selber Wölfe: Saisonkartenverkauf gestartet

Ab sofort können sich die Fans der Selber Wölfe mit den Saisonkarten eindecken. Die sind dieses Jahr auch bequem online bestellbar. Die Saisonkarten gelten für alle Heimspiele der kommenden Saison in der Vorbereitung, der Haupt- und K.O.-Runde. Die Tickets sind ab heute, über das Ticketportal der Selber Wölfe bestellbar. Die sind diese Saison wegen der Inflation ein bisschen teurer, schreibt der Verein. Dafür gibt es auch ein paar Vorteile. Weil dieses Jahr 15 Mannschaften in der DEL 2 sind gibt’s auch mehr Heimspiele in der Saison und Saisonkartenbesitzer profitieren von bestimmten Rabatten und Aktionen.

