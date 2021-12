Die Selber Wölfe bekommen es am Abend in der DEL2 mit einem schweren Gegner zu tun: Als Tabellenletzte müssen sie beim Tabellenzweiten, dem EC Bad Nauheim ran. Ein Spieler kommt in den nächsten Matches nicht mehr zum Einsatz: Fabian Ribnitzky steht den Selber Wölfen nicht mehr per Förderlizenz zur Verfügung. Das meldet der VER Selb. Der Grund: Er wechselt von den Bietigheim Steelers zu den Kassel Huskies.

Ribnitzky kam in dieser Saison in fünf Spielen der Selber Wölfe zum Einsatz.