Nach der knappen Niederlage der Selber Wölfe am Abend in Ravensburg, haben die Spieler bis Montag erst einmal ein paar Tage spielfrei. Das nächste Spiel geht zuhause gegen die Löwen Frankfurt. Zur Freude der Fans sind die Zugangsregeln in der Netzsch-Arena ab dann vereinfacht. Es sind zwar immer noch nur 999 Zuschauer zugelassen, dafür gilt ab sofort nur noch 2G statt 2G-Plus und auch personalisierte Tickets wird es keine mehr geben. Es stehen 680 Steh- und Sitzplatzkarten zum freien Verkauf. Für Gästefans gibt es ein separates Kartenkontingent über den jeweiligen Gast-Club. Saison- und VIP-Karten bleiben weiterhin gültig. Tageskarten gibt es ab sofort online oder im Edeka Egert in Selb.

Zugang zur NETZSCH-Arena erhalten alle, die

• einen vollständigen Impfschutz nachweisen können (Nachweis schriftlich oder digital) oder

• genesen sind:

Genesenen-Status haben alle Ungeimpften, deren Infektion mindestens 28 Tage und höchstens drei Monate zurückliegt. Als Beleg für eine Genesung wird ein ärztlicher Testnachweis (z.B. ein PCRLabortest) auf Papier oder digital (z.B. CoV-Pass-App fürs Smartphone) akzeptiert.

• für Schüler ab dem 14. Lebensjahr gilt 2G.

• Kindern unter 6 Jahren können wir keinen freien Eintritt mehr gewähren. Auch für diese muss eine Eintrittskarte gelöst werden, sie benötigen jedoch keine Nachweise.

• Kinder ab 6 bis einschließlich 13 Jahre müssen lediglich eine Eintrittskarte vorlegen. Eine Impfung oder Testnachweise sind nicht erforderlich.

• Es gilt FFP2-Maskenpflicht auch am Platz. Dies Maske darf nur zum Verzehr von Speisen und

Getränken abgenommen werden.

• Speisen der Metzgerei Sandner, Getränke von Kondrauer und Bierspezialitäten von Lang Bräu

werden verkauft.

Bei der Einlasskontrolle sind folgende Dokumente vorzuzeigen:

• Eintrittskarte

• 2G-Nachweis (Impf- oder Genesenennachweis)

• amtliches Ausweisdokument (Personalausweis, Führerschein etc.)