Selber Wölfe: Nikita Naumann bleibt

In der vergangenen Woche haben die Selber Wölfe eine Nachricht verkündet, die so manchen Fan überrascht haben dürfte. Zehn Spieler haben kein erneutes Vertragsangebot erhalten und stehen damit nicht mehr für die Wölfe auf dem Eis. Anders sieht es für Nikita Naumann aus. Der 21-jährige Stürmer hat in der vergangenen Saison einen großen Schritt gemacht und darf sich weiter in der DEL2 beweisen, heißt es wörtlich in einer Mitteilung. Die Selber Wölfe wollen dem Rechtsstürmer eine weitere Spielzeit Zeit geben, um sich weiterzuentwickeln. Während der Saison hatte Naumann mit Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen, sodass er sein Potenzial noch nicht vollends abrufen konnte.