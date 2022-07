Nachdem sich die Selber Wölfe den Klassenerhalt in der DEL2 gesichert haben, hat sich der Eishockey-Verein neu aufgestellt und eine Spielbetriebs-GmbH gegründet. Außerdem wird die Netzsch-Arena modernisiert, um den Ansprüchen der Profi-Liga gerecht zu werden. Auf diese Veränderungen folgt nun auch eine neue Präsenz nach außen – in Form eines neuen Logos. Das haben die Wölfe am Abend vorgestellt. Das neue Logo soll auch optisch signalisieren, dass der Standort zu einer echten Institution entwickelt werden soll, so Thomas Manzei, Geschäftsführer der Selber Wölfe GmbH. Für alle Fans gibt es das neue Logo ab sofort auch auf neuen Trikots und Fahnen im Online-Shop der Wölfe.