Selber Wölfe: Neuer Spieler von den Saale Bulls Halle kommt ins Vorwerk

Personeller Wechsel bei den Selber Wölfen: Nachdem Marius Möchel den Wölfen den Rücken gekehrt hat, kommt jetzt jemand neues in den Kader: Der 31-jährige gebürtige Tscheche Lukas Miculka. Der Stürmer mit deutschem Pass hat zuletzt in Halle gespielt und hat dort in nur vier Spielen drei Vorlagen und ein Tor erzielen können. Schon morgen beim Spiel der Wölfe gegen den EC Peiting darf er auf dem Eis auflaufen. In der Bayernliga hat sich Miculka zu einem Top-Spieler entwickelt – seine Klasse brachte ihm in der Saison 2017/2018 den Titel Bayernliga-Spieler des Jahres ein.