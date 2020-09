Selber Wölfe: Neue Trikots und ein Online Shop gehen an den Start

Jetzt kann es losgehen – Die Selber Wölfe wissen seit vergangener Woche, dass am 06. November die Eishockey-Oberliga startet. Jetzt präsentieren die Selber Wölfe die Trikots, in denen sie auf dem Eis auflaufen werden. Sie wirken weniger klassisch, dafür mehr dynamisch. Eine neue Schrift und eine dunklere Farbe haben die Heimtrikots. Auswärts laufen die Selber Wölfe wieder in klassischem Weiß auf. Neben den neuen Trikots, gibts noch eine Änderung: Gestern (SO) ist der Online-Shop an den Start gegangen.

Heimtrikot 2020/21:

© Marvin Hübner

Auswärtstrikot 2020/21: