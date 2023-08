Mitte September geht es für die Selber Wölfe in der DEL2 wieder los. Vor dem Saisonstart bereiten sich die Wölfe aber natürlich schon vor. Beim letzten Testspiel gegen die Moskitos Essen konnten die Wölfe ihren ersten Sieg einfahren. Heute steht schon das nächste Spiel an. Ab 17.30 Uhr sind sie beim tschechischen Eishockey-Drittligisten Piráti Chomutov zu Gast. Am Samstag reisen die Wölfe dann zu den Starbulls Rosenheim.