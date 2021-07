Selber Wölfe: Cory Holden hört auf

Seit März 2020 arbeiten die Landkreise Hof, Bamberg und Forchheim gemeinsam als Fachstelle für Demenz und Pflege Oberfranken an den (…)

Die Wirtschaft hat durch die Corona-Pandemie einen herben Rückschlag erlebt. Langsam erholt sie sich wieder. In der regionalen (…)

Landkreis Wunsiedel: Neue Ansprechpartner in der Wirtschaftsförderung

Die bayerische Staatsregierung hat den vom Hochwasser Betroffenen Hilfen in Höhe von 50 Millionen Euro zugesagt. In der Region hat (…)

Pullenreuth: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Die Motorradsaison ist gerade in vollem Gange, das zeigt sich leider auch immer wieder an schweren Unfällen. Erst am vergangenen (…)