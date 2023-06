Selber Wölfe: Nachwuchsligist Vasilii Panov bekommt Fördervertrag

Bei den Selber Wölfen will er den Sprung von der Nachwuchsliga in den Profibereich schaffen: Stürmer Vasilii Panov bekommt einen DEL2-Fördervertrag bei den Selber Wölfen. Der 19-Jährige stammt gebürtig aus Russland und hat seine Eishockey-Ausbildung bei den Löwen Frankfurt und den Jungadlern Mannheim genossen. Mit denen hat er in der vergangenen Saison auch den Meistertitel in der höchsten deutschen Nachwuchsliga, der DNL, erreicht.

Wie die Selber Wölfe mitteilen, hofft Panov von den anderen Spielern lernen zu können und auf möglichst viel Eiszeit. Von sich selbst sagt der Deutsch-Russe, dass er ein eher technischer Spieler ist, der nötigenfalls auch ins 1 gegen 1 gehen kann, ein Auge für den Nebenmann hat und einen guten Pass spielen kann.