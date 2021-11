Selber Wölfe: Nachholtermine stehen fest

In der DEL2 konnten die Selber Wölfe am Wochenende nicht gegen Bayreuth und Kaufbeuren spielen.

Jetzt stehen die Nachholtermine fest. Das Derby in Selb gegen die Bayreuth Tigers findet am 30. November um 19:30 Uhr statt. Die Partie beim ESV Kaufbeuren wird am 14. Dezember ebenfalls um 19:30 Uhr stattfinden.

Der VER Selb teilt mit, die Tickets für das Bayreuth-Spiel bleiben gültig. Bezüglich einer Rückabwicklung von Tickets und der Sprade-Buchungen laufen derzeit noch Gespräche mit den Anbietern. Der Verein will darüber noch informieren.

Gestern waren bei einer Reihentestung 6 Selber Wölfe positiv auf das Coronavirus getestet worden.