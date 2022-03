Selber Wölfe: Mitgliederversammlung zum Saisonende

Der Klassenerhalt ist geschafft und der Neubau hinter der Netzsch-Arena nimmt weiter Gestalt an. Der Eishockey-Standort Selb rüstet sich für die Zukunft. Am Abend findet nun die ordentliche Mitgliederversammlung des VER Selb statt. Neben den Berichten der Abteilungsleiter und der Vorstellung der Bilanz für das Geschäftsjahr 2020/2021, stehen die Ausgliederung der Lizenzspieler-Mannschaft und die Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Die Versammlung beginnt um 18 Uhr 30 im Rosenthal-Feierabendhaus.

