Selber Wölfe: Mit Steve Hanusch kommt erfahrener Verteidiger

Es gibt einen Neuen in der Abwehr der Selber Wölfe. Steve Hanusch soll für viel Stabilität in der Defensive sorgen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Der 32-Jährige kann 15 Jahre Profi-Erfahrung in den drei höchsten Spielklassen vorweisen. Bei den Eisbären Berlin stand Hanusch auch schon mit dem weiteren Neuzugang Frank Hördler gemeinsam auf dem Eis. Weitere Weggefährten waren auch schon Richard Gelke und Arturs Kruminsch. Die Selber Wölfe hätten einen erfahrenen rechtsschießenden Verteidiger gesucht und ihn mit dem gebürtigen Cottbusser nun auch gefunden, so Coach Sergej Waßmiller.