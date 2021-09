Selber Wölfe: Menner kommt, Hechtl und Hammerbauer verletzt

Die Selber Wölfe haben im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Eishockey-Saison gefeiert. Vor rund 500 (…)

Geschlecht und Hautfarbe sollten in unserer Gesellschaft eigentlich keine Rolle mehr spielen. Trotzdem verdienen Frauen meist immer (…)

Gleichberechtigung: Selber Wölfe gehen Partnerschaft mit Hockey is Diversity ein

VER Selb: Selber Wölfe kooperieren mit Höchstadter EC

Bevor es in vier Wochen für die Selber Wölfe in der DEL2 losgeht, tüftelt der Verein aktuell noch an seinem Kader. Nach den Bietigheim (…)