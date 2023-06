Selber Wölfe: Max Gimmel vorerst raus

Mit 22 Jahren wegen einer schweren Verletzung nicht mehr der Leidenschaft nachgehen können – das ist für Profisportler besonders tragisch und auch der Grund, warum ihr Max Gimmel bei den Selber Wölfen in der kommenden DEL2-Saison nicht auf dem Eis sehen könnt. Aktuell ist nicht absehbar, wann er wieder fit ist. Daher hat der Verteidiger die Vertragsverlängerung bei den Selber Wölfen ausgeschlagen. Die Türen stehen Gimmel aber weiter offen, heißt es in einer Mitteilung. Und er darf die Junioren trainieren.

Max Gimmel spielt schon Eishockey in Selb seit er sechs Jahre alt ist – ein echtes Eigengewächs der Selber Wölfe. Damit gilt der 22-Jährige als Identifikationsfigur für Fans und Nachwuchsspieler zugleich.