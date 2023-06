Selber Wölfe: Mauriz Silbermann macht Schluss

Nach Lukas Klughardt und Max Gimmel verlässt das nächste Eigengewächs die Selber Wölfe: Mauriz Silbermann hat das Vertragsangebot für die kommende DEL2-Saison abgelehnt. Der 22-jährige Verteidiger wechselt zu einem anderen Eishockey-Verein. Nach eigener Aussage hat das Gesamtpaket in Selb in den vergangenen Jahren immer gepasst, jetzt eben nicht mehr. Auch der Beginn von Silbermanns Masterstudium spielt in die Entscheidung mit rein.

Mauriz Silbermann stand mit zarten drei Jahren das erste Mal auf Schlittschuhen. Später gings für ihn in die Nachwuchsmannschaft und in der Saison 2016/17 in den Oberliga-Kader. Als Highlight seiner Karriere bezeichnet Silbermann die Oberliga Meisterschaft vor zwei Jahren.