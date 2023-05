Selber Wölfe: Martin Hlozek steigt aus

Erst in der vergangenen Eishockey-Saison dazugestoßen, ist es jetzt schon wieder vorbei: Stürmer Martin Hlozek verlässt die Selber Wölfe.

Der 22-jährige Deutsch-Tscheche hatte eigentlich einen Zweijahresvertrag unterschrieben, möchte sich jetzt aber einem anderen Club anschließen. Die Vertragsauflösung passiert in beidseitigem Einvernehmen, heißt es von den Selber Wölfen.

Hlozek wechselte von den Dresdner Eislöwen nach Selb. In der abgelaufenen Saison stand er 37mal für die Selber auf dem Eis und kam auf drei Tore.