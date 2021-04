Die Selber Wölfe können am Abend den Deckel drauf machen im Playoff-Halbfinale der Eishockey-Oberliga. Sie führen in der Serie mit 2:1. Wenn die Wölfe heute gewinnen, warten im Finale die Eisbären Regensburg.

Bei einer Auswärtsniederlage der Wölfe heute, würde am kommenden Sonntag zuhause in der NETZSCH-Arena in Spiel Fünf die Entscheidung über das Weiterkommen fallen.

Spielbeginn in Rosenheim heute ist um 19 Uhr 30. Radio Euroherz ist wie immer live in der Eiszeit dabei.