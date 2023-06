Selber Wölfe: Lukas Klughardt wechselt den Verein

Bei den Selber Wölfen will er den Sprung von der Nachwuchsliga in den Profibereich schaffen: Stürmer Vasilii Panov bekommt einen (…)

Selber Wölfe: Mit Steve Hanusch kommt erfahrener Verteidiger

Es gibt einen Neuen in der Abwehr der Selber Wölfe. Steve Hanusch soll für viel Stabilität in der Defensive sorgen, heißt es in einer (…)