Selber Wölfe: Lette und Deutsch-Russe verstärken das Rudel

Die Hauptrunde in der DEL2 endet Anfang März, danach gehts in die Pre-Playoffs. Zumindest ist das die Hoffnung der Selber Wölfe, die auch an diesem Wochenende ohne Punkte geblieben sind. Am Ziel ‚direkter Klassenerhalt‘ sollen jetzt zwei neue Kontingentspieler mitarbeiten.

Die Selber Wölfe haben vor Ende der Wechselfrist nochmal am Transfermarkt zugeschlagen und Egils Kalns sowie Fedor Kolupaylo für sich gewinnen können. Egils Kalns ist 31 Jahre alt und gebürtiger Lette. In Lettland stand er schon fürs A-Nationalteam auf dem Eis, hat aber auch schon in anderen Ländern in den höchsten Ligen gespielt, darunter Schottland und Polen. Überall ist er durch konstant gute Leistungen und überdurchschnittlich viele Tore aufgefallen. Auf diese Qualitäten setzen nun auch die Selber Wölfe. Wie Kalns kommt auch der Deutsch-Russe Fedor Kolupaylo von der EG Diez-Limburg aus der Oberliga-Nord. Der 26-Jährige ist kein Unbekannter, stand er doch schon beim Erzrivalen Bayreuth Tigers auf dem Eis und hat diesem zum Aufstieg in die DEL2 verholfen. Von ihm erhofft man sich mehr offensive Durchschlagskraft, wie es heißt.