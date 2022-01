Selber Wölfe: Leon Lilik verstärkt das Team als Verteidiger

Eigentlich müsste an dieser Stelle ein Spielergebnis der Selber Wölfe gegen die Lausitzer Füchse kommen. Wie berichtet, musste die Partie in der DEL2 aber – wie so oft in den vergangenen Wochen – wegen positiver Corona-Schnelltests verschoben werden.

Dafür gibts eine andere gute Nachricht, die Selber Wölfe bekommen nämlich die dringend benötigte Verstärkung: Leon Lilik tritt dem Eishockey-Team als Verteidiger bei. Lilik ist kein Unbekannter: Bereits in der Saison 2014/15 stand der damals blutjunge, gebürtige Lette für den Verein auf dem Eis. Heute ist er 26 Jahre alt und hat sich in insgesamt 347 Oberligapartien für die Moskitos Essen, die Hannover Indians, die Icefighters Leipzig und den HC Landsberg zu einem knallharten Defensivspezialisten entwickelt, schreibt der VER Selb. Heute soll Lilik in Selb ankommen und bereits am Wochenende einsatzbereit sein.

„Leon wird am Mittwoch zu uns stoßen. Er hat sich in den letzten Jahren gut weiterentwickelt. Leon zeichnet sich durch seine körperliche Präsenz und Fitness aus, soll in der Defensive für Entlastung sorgen und uns bezüglich der Kadertiefe weiterhelfen“, beschreibt unser Headcoach Herbert Hohenberger seinen Neuzugang.

Der gebürtige Lette mit deutschem Pass gilt als kampfstark und kann sich auch den nötigen Respekt des Gegners verschaffen.

Spielerdaten:

Selber Wölfe neu, zuletzt HC Landsberg (Oberliga)

Leon Lilik

Geburtstag: 10.05.1995

Geburtsort: Riga (LAT)

Größe: 1,81 m

Gewicht: 90 kg

Spiele Tore Vorlagen Strafen

HC Landsberg

Foto: Archiv