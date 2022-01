Selber Wölfe: Keine Zuschauer bei Derby

Die Freude ist groß gewesen bei den Selber Wölfen, als die Bayerische Staatsregierung verkündet hat, Großveranstaltungen wieder mit einer Zuschauerkapazität von 25 Prozent zu erlauben. Der Eishockeyverein hat auch direkt den Ticketvorverkauf für das heutige Derby gegen Bayreuth in der DEL2 gestartet – und kurz danach wieder gestoppt. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass nur Sitzplätze erlaubt sind. Damit schrumpft die Auslastung in der Netzsch-Arena, sodass es nicht einmal für alle Saisonkarteninhaber reichen würde. Der VER Selb hat sich deshalb entschieden, dass heutige Spiel ohne Publikum auszutragen. Wie es künftig weitergeht, darüber will der Verein in den kommenden Tagen informieren.

Auch eine Spielabsage für heute Abend steht noch im Raum, je nachdem, wie viele Corona-Ausfälle es schlussendlich gibt.