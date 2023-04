Selber Wölfe: Kaderplanungen und Umbauarbeiten laufen

Am Freitag haben die Fans mit den Selber Wölfen den Klassenerhalt in der DEL2 gefeiert. Jetzt geht das Eishockey-Team in die Sommerpause. Für die Verantwortlichen geht schon jetzt der Blick in die Zukunft. Das betrifft in erster Linie die Kaderplanung, sagt Wölfe-Geschäftsführer Jürgen Golly:

Parallel laufen die Umbauarbeiten am Stadion. In die Halle kommt eine neue Kältetechnik und eine neue Soundanlage. Außerdem gibt’s neue Imbissstände und Toilettenanlagen. Anfang August soll wieder Eis im Stadion sein, damit sich die Mannschaft auf die kommende Saison vorbereiten kann.