Selber Wölfe: Kaderplanung so gut wie abgeschlossen

Verteidiger Maximilian Otte ist der neueste Zuwachs im Team der Selber Wölfe. Der 21-jährige kommt von den Höchstadt Alligators. Er soll dabei helfen, die Marschrichtung körperbetontes Spielen in Selb durchzusetzen. Bis zum voraussichtlichen Saisonstart am 16. Oktober soll sich am Team aber jetzt nicht mehr unbedingt viel ändern, so Vorstand Jürgen Golly:

Bis zum Start müssen die Selber Wölfe noch ein Konzept für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen vorstellen. Unabhängig davon, ob und wie viele Zuschauer dann in die Netzsch-Arena dürfen, sind die Spiele der Wölfe künftig auch bei Sprade TV zu sehen. Radio Euroherz berichtet zudem wie gewohnt in der Euroherz Eiszeit.