Selber Wölfe: Jordan Knackstedt soll Offensive verstärken

Nachdem die Fans mit den Selber Wölfen am Freitag noch den Klassenerhalt in der DEL2 gefeiert haben, basteln die Verantwortlichen schon am Kader für die neue Eishockey-Saison. Mit Jordan Knackstedt verstärken sich die Wölfe in der Offensive. Der Deutsch-Kanadier hat in den vergangenen fünf Jahren bei den Dresdner Eislöwen gespielt und war in der Saison 2021/22 Spieler des Jahres in der DEL2. Knackstedt sei der absolute Wunschkandidat von Trainer Sergej Waßmiller, heißt es in einer Mitteilung.