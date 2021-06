Selber Wölfe: Importstürmer Pascal Aquin kommt aus Kanada

Englische oder tschechische Spielernamen sind die Fans der Selber Wölfe ja mittlerweile gewohnt… jetzt dürft ihr auch ein bisschen französisch üben: Der Frankokanadier Pascal Aquin ist neu im Team. Der 23-jährige Stürmer ist in der neuen Eishockey-Saison in Selb am Start und besetzt die dritte Kontingentstelle.

Für Aquin ist Europa absolutes Neuland, schreibt der VER Selb. Zuletzt hat er in der ECHL gespielt – einer Liga aus kanadischen und US-Vereinen. Von dort gabs nur Lob und Empfehlungen zu hören, meint Trainer Herbert Hohenberger. Der freut sich auf den jungen, körperlich großen Mittelstürmer, der viel positive Energie mit aufs Eis bringt. Aquin möchte neue Erfahrungen in Europa sammeln, muss sich nach eigener Aussage aber erst auf die große Eisfläche einstellen. Hier gibts weitere Infos.

Selber Wölfe, DEL2 neu – zuletzt Jacksonville Icemen (USA)

Pascal Aquin

Geburtsort: Le Gardeur, Quebec, Kanada

Geburtstag: 03.07.1997

Größe: 1,88 m

Gewicht: 91 kg

Jacksonville Icemen (ECHL) Rochester Americans (AHL) 2020/2021 2018-2020

Spiele: 54 17

Tore: 20 3

Vorlagen: 18 2

Strafen: 65 9