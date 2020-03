Selber Wölfe: Hohenberger auch in kommender Saison Trainer

Er ist es und er bleibt es – zumindest im kommenden Winter. Herbert Hohenberger wird auch in der Saison 2020/21 Trainer der Selber Wölfe sein. Der Österreicher hat Mitte der Woche zugesagt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Die Verantwortlichen haben wohl zahlreiche Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt, sich aber für Hohenberger entschieden. Er sei von Beginn an ein aussichtsreicher Bewerber auf die Stelle gewesen, so der zweite VER-Vorstand Manzei. Hohenberger selbst betont in der Mitteilung, dass ihn die Chance reizt, in Selb ein neues Team für die kommende Saison aufzubauen.