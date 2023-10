In den vergangenen Spielen haben die Selber Wölfe in der DEL2 hauptsächlich auswärts punkten können. Am Abend gabs auch endlich mal wieder einen Sieg in der heimischen Netzsch-Arena: Die Selber Wölfe haben mit 4 zu 2 gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen. Beide Mannschaften waren dabei stark unterwegs, am Ende hatten aber doch die Selber Wölfe die Nase vorn; insbesondere durch Torhüter Michel Weidekamp, der den Eislöwen lange kein Tor durchgehen ließ.