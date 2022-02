Selber Wölfe: Glemser verstärkt die Mannschaft

In der vergangenen Saison stand er noch für den Playoff-Finalgegner, die Hannover Scorpions, auf dem Eis. Mit dem Ergebnis, dass die Selber Wölfe erfolgreich in die DEL2 aufgestiegen konnten. Jetzt muss er ihnen im Abstiegskampf aushelfen: Mike Glemser von den Moskitos Essen verstärkt die Selber Wölfe. Der gebürtige Stuttgarter soll helfen, die verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren, heißt es vom VER Selb. Der 24-jährige Stürmer hat bereits Erfahrung in der DEL2, hat zuletzt aber hauptsächlich in der Eishockey-Oberliga gespielt. Trainer Herbert Hohenberger erhofft sich durch Glemser mehr Tiefe und Flexibilität im Kader.