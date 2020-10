Selber Wölfe: Geisterspiel gegen Erfurt am Freitag

Am Sonntag noch haben die Menschen in der Region den Selber Wölfen das erste Mal seit Monaten wieder auf dem Eis zuschauen können. Das nächste Testspiel am Freitag gegen die Black Dragons Erfurt findet aber wieder hinter verschlossenen Türen statt. Das hat der Verein mitgeteilt. Grund dafür sind die hohen Infektionszahlen im Landkreis Wunsiedel. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt nahe an der kritischen 50. Die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, sagt Wölfe-Vorstand Andreas Golbs. Die Gesundheit habe aber oberste Priorität.