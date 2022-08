Selber Wölfe: Fragezeichen im Kader

Langsam aber sicher trudeln alle Spieler ein – am Sonntag starten die Selber Wölfe mit einem einwöchigen Trainingslager in Sokolov in die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Dort findet am 19. August auch das erste Testspiel gegen den tschechischen Zweitligisten HC Banik Sokolov statt. Nicht dabei sein wird dann Feodor Boiarchinov, der – wie berichtet – noch einmal an der Schulter operiert werden muss und für die komplette Saison ausfällt.

Fragezeichen stehen derweil noch hinter zwei weiteren Spielern: nach wie vor unklar ist, ob und wann der tschechische Stürmer Lukas Vantuch sowie der kanadische Verteidiger Ryker Killins ihre deutschen Pässe erhalten. Bei beiden Spielern war das Voraussetzung für die Wirksamkeit ihrer Verträge. Ob die Selber Wölfe noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden, ist aktuell nicht bekannt – der neue Trainer Waßmiller will zunächst die Vorbereitung abwarten und danach entscheiden.