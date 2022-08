Selber Wölfe: Fan-Liebling wird neuer Co-Trainer

„Ich wollte nach meiner Karriere als Spieler immer Trainer werden“ – und diese Chance bekommt er jetzt auch: Fan-Liebling Lanny Gare wird künftig Co-Trainer der Selber Wölfe, neben dem neuen Chef-Trainer Sergej Waßmiller. Der 43-jährige Deutsch-Kanadier hatte, wie berichtet, am Silvestertag 2021 einen Schlaganfall erlitten. Für Gare ein klares Zeichen, dass seine Zeit als Spieler vorbei ist, heißt es in einer Mitteilung der Selber Wölfe. Aktuell befindet sich Gare noch in Reha und arbeitet an seinen Trainer-Lizenzen. Er ist gespannt, wer seine Rolle als Führungspersönlichkeit im Team in Zukunft übernehmen wird.

Gares Engagement als neuer Co-Trainer der Selber Wölfe bedeutet aber auch: Abschied von Marc Thumm. Für ihn ist nach 18 Jahren als Spieler und Assistenztrainer Schluss im Vorwerk. Thumm musste aus beruflichen Gründen kürzer treten.

© Mario Wiedel