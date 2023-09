Selber Wölfe: Eispiraten Crimmitschau kommen nach Selb

Die Eishockey-Saison in der DEL2 hat gerade erst angefangen, da sollte der Kader eigentlich erstmal stehen. Bei den Selber Wölfen ist aktuell aber ganz schön Bewegung drin. Kürzlich erst hat der Verein die Verträge mit Alex Großrubatscher und Elias Pata aufgelöst. Trotzdem geht es weiter, am Abend mit einem Heimspiel. Die Selber Wölfe spielen ab 19.30 Uhr in der Netzsch-Arena gegen die Eispiraten Crimmitschau. Am ersten Wochenende der neuen Saison hätte es für die Wölfe schlechter laufen können. Sie haben in den ersten beiden Spielen einmal gewonnen und einmal verloren. Am Sonntag könnt ihr das Auswärtsspiel gegen den ESV Kaufbeuren dann wieder live in der Radio Euroherz-Eiszeit hören.