Selber Wölfe: Eishockey-Spiele künftig über Sprade TV zu sehen

Wir sind das offizielle Wölfe-Radio und übertragen natürlich auch wieder in der kommenden Eishockey-Saison alle Spiele des VER Selb live. Dann gibt es allerdings auch eine weitere Möglichkeit, die Spiele zu verfolgen – und zwar über die Streamingplattform Sprade TV. Das hat der Vorstand der Selber Wölfe beschlossen. In der Vergangenheit hat er den Anbieter eher kritisch gesehen, zuletzt haben sich aber immer mehr Oberligisten angeschlossen. Die Wölfe wollen mehrere Kameras aufbauen und auch einen Videobeweis über Sprade TV möglich machen, heißt es in einer Mitteilung. Für das neue Projekt sucht der Verein noch ehrenamtliche Helfer. Auch wir von Radio Euroherz haben unsere vollständige Unterstützung angeboten.

Interessenten melden sich bitte per E-Mail an T.schramm@verselb.de