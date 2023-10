Derby-Zeit in der Netzsch-Arena: Die Selber Wölfe bekommen am Abend Besuch von den Eisbären Regensburg. In letzter Zeit lief es echt gut für die Wölfe in der DEL2. Fünf Spiele in Folge haben sie gewonnen. Vergangenen Sonntag gab es dann eine Niederlage gegen den EHC Freiburg. Davon lassen sich die Wölfe aber nicht unterkriegen. Stürmer Fedor Kolupaylo:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30. Am Sonntag geht’s für die Selber Wölfe auswärts gegen die Lausitzer Füchse.