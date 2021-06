Selber Wölfe: Der Meisterkapitän bleibt an Bord – Florian Ondruschka verlängert Vertrag

Er ist waschechter Selber und ein absoluter Vorzeige-Athlet: Florian Ondruschka. Jetzt hat der Kapitän der Meistermannschaft seinen Vertrag bei den Selber Wölfen verlängert und wird auch in der DEL2 für seinen Heimatverein auflaufen. Der 33jährige ehemalige Nationalverteidiger zählt seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern bei den Wölfen und kommt in 261 Spielen auf 205 Scorerpunkte. Ondruschka selbst freut sich auf das Abenteuer DEL2. Er erwartet eine schwere Saison, geht die neue Liga aber optimistisch und mit Spaß an – als Saisonziel gibt er für den Aufsteiger den Klassenerhalt aus.

© Mario Wiedel und Pauline Manzke