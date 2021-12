Selber Wölfe: Der Glaube an den Klassenerhalt

Die Selber Wölfe stecken in der DEL2 derzeit im Tal der Tiefe. In den vergangenen sieben Spielen war nichts zu holen und zuletzt die 13:3-Pleite gegen Ravensburg. Heute gehts gleich gegen Kaufbeuren weiter. Zuvor kommt gleich die nächste Hiobsbotschaft: Stürmer Brad Ross ist aufgrund einer Strafe für ein Spiel gesperrt. Das hat der Disziplinarausschuss der DEL2 entschieden. Ross hatte zuletzt einen Gegenspieler mit den Fäusten geschlafen und sich anschließend gegen das Eingreifen des Schiedsrichters gewehrt, heißt es in der Begründung.

Ist das Team noch motiviert genug, um nicht wieder abzusteigen? Der VER Selb hat nun Stellung zur aktuellen Lage bezogen:

so Wölfe-Vorstand Thomas Manzei. Derzeit sei der Kader durch verletzte oder erkrankte Spieler geschwächt, aber diese Spieler kommen zurück, so Manzei, und es sollen auch neue dazukommen. Die vergangenen Corona-Infektionen und das fehlende Training hätten sich auch auf die Situation ausgewirkt.

Zur Torhüterpersonalie Evan Weninger schreibt der Verein, es gebe kein böses Blut und man habe sich einvernehmlich getrennt.