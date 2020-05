Selber Wölfe: Dennis Schiener verlängert Vertrag

Dennis Schiener stürmt auch im kommenden Winter für die Selber Wölfe. Wie der Eishockey-Oberligist meldet, hängt der 29-jährige gebürtige Selber eine weitere Saison dran.

Als damals 16-Jähriger kam Schiener in der Bayernliga-Saison 2007/2008 zum ersten Mal in der ersten Mannschaft zum Einsatz – seitdem hat er 462 Spiele für die Wölfe absolviert und dabei 157 Scorerpunkte erzielt. Auch wenn er weiter Vollzeit im elterlichen Betrieb arbeitet und im Juli Nachwuchs erwartet wird, kann es Schiener kaum erwarten, dass der Puck wieder übers Eis flitzt. Er werde mithelfen, das Bestmögliche aus der Mannschaft herauszuholen, so Schiener. Außerdem wollte er nach einer komischen Saison ohne Playoffs auch nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden. Für Trainer Hohenberger ist Schieni ein echter Leader, der stets seinen Mann stehe und irrsinnig viel Energie und Freude mit aufs Eis bringe – deshalb sei er ein wichtiges Puzzleteil im Gesamtbild des Wölferudels für die kommende Saison.