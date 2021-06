Selber Wölfe: Deeg verlängert um zwei Jahre

Der DEL2-Kader der Selber Wölfe für die kommende Eishockeysaison nimmt immer mehr Konturen an. Nachdem die dritte Kontingentstelle mit dem Frankokanadier Pascal Aquin nun besetzt ist, meldet der VER Selb heute eine weitere Personalie: Deutsch-Kanadier Steven Deeg verlängert für zwei weitere Jahre bei den Selber Wölfen. Er war ist in der vergangenen Saison zum Wolfsrudel gestoßen. Der Stürmer verbringt den Sommer über in seiner Heimat Kanada und will trotz gebrochenem Daumen und Gelenkproblemen trainieren. Der 28-Jährige hat sich in Selb von Anfang an wohl gefühlt, meint Deeg. Für Trainer Herbert Hohenberger ist Steven Deeg universell einsetzbar, zusammen mit Gare und Miglio ergänze sich Deeg sehr gut. Mehr Details zu euren Wölfespielern bekommt ihr wie immer auf unserer Website!