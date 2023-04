Selber Wölfe: Daniel Schwamberger bleibt dem Rudel erhalten

Die Selber Wölfe arbeiten fleißig am Kader für die neue Saison. Bekannt ist ja schon, dass zehn Spieler das Rudel verlassen mussten. Nikita Naumann darf dagegen bleiben. Jetzt ist auch klar, dass Daniel Schwamberger in der kommenden Saison nochmal das Trikot der Wölfe überstreifen darf. Der Deutsch-Tscheche geht damit in seine dritte Saison bei den Selber Wölfen. Er sei absolut mannschaftsdienlich und habe über die ganze Saison hinweg bewiesen, dass er absolut DEL2-tauglich ist, so Trainer Sergej Waßmiller in einer aktuellen Mitteilung.