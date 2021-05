Selber Wölfe: Brett Thompson besetzt die zweite Kontingentstelle

Nach Nick Miglio besetzt nun der 30-jährige Kanadier Brett Thompson die zweite von vier möglichen Kontingentstellen im zukünftigen DEL2-Kader der Selber Wölfe. Wie Wölfe Trainer Herbert Hohenberger mitteilt, hat Thompson in den letzten Jahren zu den Topscorern der höchsten dänischen Liga gehört. Auch bei den Wölfen will er so viel wie nur irgendwie möglich zum Erfolg beitragen. So ist Thompson der Überzeugung, dass man „als Spieler immer den Willen haben muss, die Meisterschaft zu gewinnen. Auch wenn das noch so abwegig erscheint.“