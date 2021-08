Selber Wölfe: Böhringer geht mit in die DEL2

Von klein auf hat er beim VER Selb das Eishockey spielen gelernt. Jetzt mit 25 Jahren spielt er im richtigen Profikader mit und darf sich in der kommenden Saison in der DEL2 beweisen: Ben Böhringer, Verteidiger bei den Selber Wölfen.

Wie der Verein mitteilt, mischt Böhringer im Herbst in der höheren Eishockey-Liga mit, sein bereits vor der Meistersaison geschlossener Zweijahresvertrag behält seine Gültigkeit. Das war offensichtlich nicht in Stein gemeißelt, denn Böhringer musste erst einmal mit seinem Arbeitgeber abklären, wie das zeitlich hinhauen kann. Das Training und die vielen Spiele in ganz Deutschland werden schließlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt heißt es für Böhringer: Erst das Training – dann die Arbeit.