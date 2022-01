Selber Wölfe: Bitzer für Bietigheim im Einsatz

Für die Selber Wölfe ist es ein sehr anstrengendes Eishockey-Programm. Es vergeht kaum eine Woche, in der weniger als drei Spiele (…)

Selber Wölfe: Spieler nicht mehr in Quarantäne

Die Corona-Fallzahlen steigen mit der Omikron-Variante wieder rasant an und das bekommen auch Sport- und insbesondere die Eishockeyfans (…)

DEL2: Wölfe verlieren bei den Eislöwen

Die Selber Wölfe haben am Abend in der DEL2 das Auswärtsspiel in Dresden deutlich verloren. Nach der Auflösung des Vertrags mit Brad (…)