Selber Wölfe: Autogrammstunde im Vorium

Gestern haben die Selber Wölfe in der Saisonvorbereitung ihr erstes Heimspiel absolviert. Das haben sie auch gleich mit Bravour gemeistert. Sie konnten sich mit 3 zu 0 gegen den ESC Wohnbau Moskitos Essen durchsetzen. In nicht mal einer Woche steht dann auch das erste Heimspiel der neuen DEL2-Saison an. Dann sind die Lausitzer Füchse zu Gast in der NETZSCH-Arena. Heute könnt ihr den neuen Kader aber schon mal hautnah erleben. Ab 13 Uhr gibt es ein öffentliches Training in Selb. Im Anschluss könnt ihr euch dann Autogramme der Eishockey-Profis holen. Im Fanshop könnt ihr euch außerdem mit Fanartikeln für die neue Saison eindecken.