Selber Wölfe: Acht Spieler verlassen den Verein

Während das Corona-Virus die Eishockey-Saison abrupt beendet hat, basteln die Selber Wölfe schon am Kader für die kommende Saison. Wie der VER Selb mitteilt, verlassen den Verein insgesamt acht Spieler. Torhüter Niklas Deske, die Verteidiger Dominik Müller und Leon Kremer und Stürmer Marius Schmidt bekamen kein neues Vertragsangebot. Der Top-Scorer der Selber Wölfe Ian McDonald beendet seine Eishockey-Karriere und zieht mit seiner Familie zurück nach Kanada. Auch Kenny Turner will zurück nach Kanada. Dort hat er vor, eine Ausbildung als Pilot zu beginnen. Die Abgänge von Dominik Kolb und Steven Bär sind schon am Mittag durchgesickert. Mit allen anderen Spielern steht der Verein noch in Gesprächen.