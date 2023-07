Selber Wiesenfest: Kreislaufprobleme & Kollaps bei großer Hitze

Nach den Corona-Jahren haben die Menschen in der Region wieder richtig Lust auf ihre Wiesenfeste. Doch ganz sorgenfrei gings in Münchberg und Selb am Wochenende nicht zu. Wie ihr bei Radio Euroherz gestern hören konntet, sind in Münchberg Kinder nach dem Festumzug umgekippt und auch in Selb gings einigen Kindern schlecht aufgrund der Hitze.

Die BRK Kreisbereitschaft Wunsiedel hat zumindest für den Wiesenfestsonntag in Selb eine Bilanz der Einsätze ziehen können: Der Selber Sanitätswachdienst sei schwer gefordert gewesen, heißt es auf deren Facebookseite. Kurz nach dem Festzug mussten Rettungsdienst und sogar der Notarzt ran. Innerhalb kürzester Zeit haben die Mitarbeiter sieben Patienten mit Kreislaufproblemen und Kollaps behandelt, dazu kamen noch Bagatellfälle. In der Spitze waren parallel 26 Einsatzkräfte und sechs Einsatzfahrzeuge auf dem Selber Wiesenfest unterwegs, um zu helfen.