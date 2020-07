Selber Wiesenfest dahamm: Ausklang heute Abend bei Radio Euroherz

Festzelt statt Büro, Luftballons steigen in den Himmel. So sieht normalerweise für die Selber der Wiesenfestmontag aus, der heute gewesen wäre. Wegen Corona fällt das Fest allerdings aus. Trotzdem lassen sich viele ihr Wiesenfest nicht nehmen, haben zum Beispiel Festbuden gebaut, die Wohnung dekoriert und feiern jetzt zuhause. Traditionell klingt das Selber Wiesenfest am Montag immer mit den drei Liedern Kein schöner Land, Teure Heimat und der Deutschen Nationalhymne am Marktplatz aus. Als langjähriges Wiesenfestradio sorgen dafür wir heute. Ab 18 Uhr könnt ihr euch mit Radio Euroherz ein bisschen Wiesenfestfeeling nach Hause holen.