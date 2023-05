In nicht mal mehr zwei Monaten feiern die Selber wieder ihr Wiesenfest auf dem Goldberg. Bereits zum 26. Mal gibt’s dieses Jahr auch wieder das Wiesenfestabzeichen. Seit 1997 wird das von Reinhard Wiedenbeck gefertigt. Für dieses Jahr hat er 1.500 Wiesenfestabzeichen produziert. Das Motiv zeigt Menschenmassen, die auf den Goldberg stürmen. Die Porzellan-Abzeichen gibt’s ab sofort in der Tourist Information in Selb.

© Stadt Selb